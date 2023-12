Sci alpino. Domenica senza gare. Saltata la rivincita tra Shiffrin, Goggia e Brignone. Nevicata nella notte. Niente SuperG a x. Cancellato anche lo slalom maschile in Val d’Isere.

Domenica senza gare di Coppa del mondo di sci alpino. Tutte cancellate, femminili e maschili.

È saltata la rivincita tra le “sorelle d’Italia” e la “freccia del Colorado “ nel SuperG di St.Moritz.

Troppa neve, gara annullata. Gli organizzatori hanno fatto di tutto per non cancellare la prova con la speranza di ritardarla. Niente da fare.

Per il circuito femminile di Coppa del Mondo si tratta della terza gara annullata dopo le due discese di Zermatt-Cervinia.

Il circo bianco si sposta in Val d’Isere dove nel prossimo weekend sono in programma una discesa (salto) e un SuperG (domenica). Giovedi 21, sempre in Francia ma a Courchevel, il Night Event di slalom.

DUELLO ODERMATT-SCHWARZ

Annullato anche lo slalom maschile. Anche per gli uomini continua la stagione martoriata: finora sono saltate 7 di 9 gare in programma. Saltata la spettacolare sfida tre l’elvetico e il Carinziano.

Lo svizzero e l’austriaco dominano la classifica del gigante maschile rispettivamente con 100 e 80 punti.

Terzo Verdu 60, quarto Zubcic 50,quinto Pinturault 45. Marco Schwarz guida, per ora, la classifica generale di Coppa del mondo con 160 punti seguito da Feller (124) e Odermatt (100).

LE CLASSIFICHE FEMMINILI

Coppa del Mondo generale (9): 1 Shiffrin punti 620; 2 Brignone 425; 3 Gut-Behrami 405; 6 Goggia 286;

COPPA DI DISCESA

1 Shiffrin 100;2 Goggia 80; 3 Brignone 60.

COPPA DI SUPERG

1 Goggia 100; 2 Huetter 80; 3 Gut-Behrami 60; 4 Shiffrin 50.