Domenica sportiva mozzafiato con il GP del Giappone e la Parigi-Roubaix

Gp del Giappone e le Parigi-Roubaix. Due eventi sportivi mozzafiato. Domenica da incorniciare. Due appuntamenti che inchiodano gli appassionati dall’alba al tramonto. Massima la copertura televisiva. Si comincia sulla pista iconica di Suzuka. Vediamo.

GP GIAPPONE, FERRARI SFIDA LA RED BULL – Quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Si corre sulla mitica pista di Suzuka. Sainz e Leclerc lanciano la sfida a Verstappen. La doppietta in Australia ha fatto sognare la Rossa. Se il Cavallino sarà più vicino all’olandese si potrà sperare nell’aggancio. La gara si disputerà domenica quando da noi saranno le 7 del mattino. Occhi puntati in particolare su Carlos Sainz, 29 anni, 3 GP in carriera con la Ferrari. Verstappen, 26 anni, leader del Mondiale, quest’anno ha vinto in Bahrein e in Australia prima del ritiro a Melbourne.

PARIGI – ROUBAIX , LA REGINA DELLE CLASSICHE – Terza gara Monumento della stagione dopo San Remo e le Fiandre. Tappa iconica di 260km. con 29 settori di pave’. Arrivo nel velodromo di Roubaix. Favorito Van Der Poel, iridato, e re del 2023. Record di tratti di pave’: 55,7 km. in totale, il numero più alto degli ultimi 30 anni. L’ultimo successo azzurro e’ quello di Sonny Colbrelli. Al via non ci sarà Van Aert, il belga argento olimpico, vittima di un grave infortunio in settimana. La Corsa rientra nel gruppo delle 5 Classiche Monumento ed è l’ultima in ordine cronologico tra le classiche del pave’. Partenza da Compiegne alle 11.20. Arrivo previsto alle 17- 17.30.