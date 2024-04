Gp del Giappone, il mondiale riparte da Suzuka: la Ferrari cerca la conferma, ma qui Verstappen ha sempre dato il meglio

Il Mondiale di Formula Uno riparte dal Giappone domenica mattina, ore 7 italiane. Quarto appuntamento della stagione, primo Gp dopo la batosta Red Bull in Australia (24 marzo). Una doppietta Ferrari che ha certificato la svolta rispetto all’’anno scorso. Ecco perché questo Gp del Giappone è molto importante. La Ferrari è impegnata a capire se la doppietta australiana e’ stata solo un episodio.

La pista del giudizio

Il circuito di Suzuka ( 5,817 km. per 53 giri) è il più completo del Mondiale. Qui Verstappen ha dato sempre il meglio di sé: la Ferrari non vince da 20 anni. Ergo, per la Sf-24 è un test decisivo. In ogni caso c’è una certezza, come in settimana ha detto Piero Ferrari: “La Rossa cresce e il merito è di Vasseur”. Il figlio del Drake ha poi ricordato quanto il papà Enzo stimasse il signor Soichiro Honda. Ha ricordato: “Si, papà Enzo e il signor Honda erano gemelli diversi, uniti dalla passione per la sfida. Tutti e due condividevano il gusto per l’innovazione, la sfida in nome del progresso tecnologico. Del resto la Ferrari è nata nel 1947 la Honda nel 1948″. La Formula1 cercherà a Suzuka di infliggere un altro dispiacere alle Red Bull spinte dal motore giapponese. Continua Piero Ferrari: “Quando in Red Bull hanno problemi tecnici, noi dobbiamo essere lì, pronti a sfruttare l’occasione. In Australia siamo stati capaci di farlo e questo è un gran bel segnale. Noi stiamo crescendo, al di là dei meriti di Sainz e di Leclerc”.

Le novità della Rossa

Le novità della Rossa sono due. Primo, riguarda le gomme. Un problema cronico per l’eccessiva usura. Quest’anno sono già 2 volte che Leclerc firma il giro più veloce alla fine della gara. Secondo, la gestione delle soste. Gli errori del passato sembrano spariti. Oggi le atmosfere del Paddock sono diverse ma la Ferrari ha il dovere di essere realista e vivere il campionato tappa per tappa.

Classifica piloti

Verstappen 51, Leclerc 47, Perez 46, Sainz 40, Piastri 28, Norris 27, Russell 18, Alonso 16, Stroll 9, Hamilton 8.

Dove vedere il Gp in tv

La diretta del Gp Giappone sarà trasmessa su Sky Sport e in Streaming su Now alle 7, ora italiana. Il GP sarà visibile anche in chiaro su Tv8 con la differita di qualifiche e gara.