Donnarumma lascia il Psg per la Juventus? Difficile a gennaio, più probabile a luglio (foto Ansa)

Gigio Donnarumma potrebbe già lasciare il Psg per tornare in Italia dove vestirebbe la maglia della Juventus. Non si tratta di una cosa inedita perché i bianconeri hanno provato a prenderlo già diverse volte ma alla fine si sono dovuti arrendere ai milioni degli sceicchi.

Donnarumma vuole lasciare il Psg per andare alla Juventus: ecco perché

Ma perché il Gigio Nazionale vuole già andarsene da Parigi? Semplicemente perché non gioca. E con Pochettino è molto difficile che abbia spazio da qui in avanti perché il portiere titolare, Keylor Navas, è uno dei leader dello spogliatoio parigino. Navas è arrivato a Parigi forte del sogno non ancora realizzato dal Psg, ovvero la Champions League.

Infatti Navas ha vinto ben 3 coppe dalle grandi orecchie con la maglia del Real Madrid ed è riconosciuto a livello internazionale come una leggenda del calcio. Molto difficile togliergli il posto. Eppure Donnarumma ci sperava perché era reduce da un grande Europeo con la maglia dell’Italia.

Ma così non è stato. E difficilmente lo sarà. Almeno finché Pochettino sarà sulla panchina del club parigino. Ma anche un altro allenatore farebbe fatica a togliere un personaggio influente come Navas per puntare su un portiere giovane come Donnarumma.

Poi va anche detto che Gigio ha scelto il Psg soprattutto per una questione di soldi perché nessuno gli garantiva in Italia un contratto pluriennale da ben 12 milioni di euro a stagione. Ma adesso il portiere si sarebbe persuaso a tornare nel nostro Paese.

Donnarumma alla Juventus, ecco perché si può

Anche perché la Juve è alla ricerca disperata di un nuovo numero uno visto che Szczesny sembra già aver dato il meglio della sua carriera e Perin non ha le qualità per essere il titolare inamovibile di un club come quello bianconero.

Donnarumma potrebbe arrivare alla Juventus con la formula più gettonata del momento: prestito con obbligo o diritto di riscatto. Difficilmente questo affare si concretizzerà a gennaio. E’ più probabile che vada in porto la prossima estate.