ROMA – Costa quattro giornate di stop allo juventino Douglas Costa la follia di domenica scorsa conclusa con lo sputo a Di Francesco nel finale della gara col Sassuolo: è questa, apprende l’Ansa, la sentenza del giudice sportivo.

Douglas Costa è stato squalificato dal giudice sportivo “per avere, al 48′ del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR”, mentre, per quanto riguarda la gomitata inferta sempre a Di Francesco, il giudice sportivo ha ritenuto di “non adottare provvedimento disciplinare” in quanto “considerato che nel caso di specie il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta”.

Poche ore prima, Di Francesco aveva rispedito al mittente le accuse di razzismo

“Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell’immaginazione altrui. Chiedo e pretendo rispetto!”.

La prima posizione di Federico Di Francesco sulla vicenda dello sputo dello juventino Douglas Costa arriva sul profilo Twitter del Sassuolo. “Sono profondamente turbato dalle illazioni e dalle invenzioni apparse su alcuni media nazionali. Tutto questo è offensivo e denigratorio”, aggiunge il giocatore del club emiliano.