Dove si giocano i prossimi Europei (Euro 2024)? Le date e gli stadi: la sede porta bene all’Italia

Ora che l’Italia ha vinto gli Europei ci saranno i Mondiali 2022 in Qatar, ma la domanda dei tifosi azzurri sorge spontanea: dove si giocano i prossimi Europei? La sede evoca tanti, tantissimi bei ricordi, visto che i prossimi Europei si giocheranno in Germania, terra dove l’Italia ha vinto il Mondiale del 2006.

Dove si giocano i prossimi Europei

Il campionato europeo di calcio 2024 o UEFA Euro 2024, noto anche come Germania 2024, sarà la diciassettesima edizione del torneo. Dopo l’edizione itinerante del 2020 torna ad essere organizzato da un solo paese ospitante, che sarà appunto la Germania. Per la Germania sarà la terza volta da nazione ospitante dopo le passate edizioni del 1988 (come Germania Ovest) e 2020 (quattro partite ospitate a Monaco di Baviera). Sarà quindi il primo Europeo ospitato su tutto il suolo tedesco.

Il formato della competizione sarà lo stesso usato dal campionato europeo di calcio 2016 in poi. Si avranno quindi 24 squadre divise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Anche questa volta alla fase ad eliminazione diretta si qualificheranno 16 squadre, le prime due squadre di ogni girone e le quattro migliori terze.

Euro 2024, date del torneo e stadi

Euro 2024 comincerà il 14 giugno 2024 e finirà il 14 luglio 2024. L’8 marzo 2017 l’Uefa annunciò che due nazioni, Germania e Turchia, si erano candidate a ospitare il torneo entro la scadenza del 3 marzo. L’assegnazione è avvenuta il 27 settembre 2018 a Nyon, in Svizzera. Alla fine vinse la Germania con 12 voti contri i 4 della Turchia.

Nove delle sedi scelte erano anche per il mondiale 2006: Berlino, Dortmund, Monaco di Baviera, Colonia, Stoccarda, Amburgo, Lipsia, Francoforte sul Meno e Gelsenkirchen. Düsseldorf sarà la decima sede. La città non era stata selezionata nel 2006, ma era stata tra le sedi del mondiale 1974 e di Euro 1988. Gli stadi di Mönchengladbach (Borussia-Park), Hannover (Niedersachsenstadion), Norimberga (Max-Morlock-Stadion) e Kaiserslautern (Fritz-Walter-Stadion), pur soddisfacendo il requisito minimo di 40 000 posti richiesto dall’UEFA, non sono stati scelti. Monaco di Baviera sarà la prima città che ospiterà le partite di due campionati europei consecutivi, visto che nell’edizione precedente ha ospitato quattro partite.