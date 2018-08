Europa League 2018-2019, calendario partite Lazio: orario e date

ROMA – L’Olympique Marsiglia è il primo avversario della Lazio in Europa League, come da sorteggio Uefa. I biancocelesti sono inclusi nel gruppo H. Sono Eintracht Francoforte, Olympique Marsiglia e Apollon Limassol le avversarie della Lazio in Europa League, come da sorteggio Uefa. I biancocelesti sono inclusi nel gruppo H. Le avversarie della Lazio sono analizzate ai “raggi x” dal sito internet ufficiale del club biancoceleste con la seguente news stampa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Dalla seconda fascia la Lazio ha pescato l’Olympique Marsiglia, squadra che lo scorso anno ha raggiunto la finale della competizione europea, arrendendosi proprio nell’ultimo atto all’Atletico Madrid. Nella Ligue 1 2017/18, invece, ‘Les Phocéens’ sono riusciti a qualificarsi come quarta forza centrando aritmeticamente l’accesso alla fase a gironi di UEFA Europa League.

La formazione francese, tra le sue fila, conta due interpreti che hanno raccolto esperienze lavorative in Italia: Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, e Kevin Strootman, infatti, sono stati in passato dei tesserati dell’A.S. Roma. I francesi, inoltre, vantano tre calciatori con esperienze italiane; Ocampos e Rami hanno indossato la maglia del Milan, mentre Rolando è stato un calciatore di Napoli ed Inter.

Nei due confronti tra Lazio e Marsiglia si affronteranno anche due ex compagni di squadra: Valon Berisha e Duje Caleta-Car, infatti, nell’ultima annata sportiva avevano duellato fianco a fianco nell’Europa League che aveva visto il loro Salisburgo affrontare prima la Lazio e successivamente proprio il Marsiglia. La compagine francese, infine, evoca dolci ricordi nella memoria di Simone Inzaghi: il tecnico della Prima Squadra della Capitale realizzò proprio al Marsiglia quattro reti in una sola partita, un bottino che consente all’ex attaccante piacentino di essere ancora oggi il calciatore italiano più prolifico in un singolo match di Champions League.

La Lazio affronterà in un doppio confronto anche l’Eintracht Francoforte, compagine tedesca sorteggiata proprio nel Girone H dalla terza fascia. La formazione allenata da Adi Hütter ha ottenuto l’ottavo posto nella Bundesliga dell’ultima annata sportiva, ma è riuscita a trionfare nella Coppa di Germania imponendosi per 3-1 in finale sul Bayern Monaco. Ad agosto, la compagine teutonica ha perso la Supercoppa di Germania sempre in un confronto con la formazione allenata da Niko Kovač.

Come ilMarsiglia, anche l’Eintracht può contare su ben quattro calciatori che hanno militato nella massima serie italiana: Ante Rebic ha, infatti, indossato per due stagioni la maglia della Fiorentina, mentre Jonathan De Guzman è stato un calciatore di Napoli e ChievoVerona. Infine, Gelson Fernandes e Carlos Salcedo vantano esperienze nell’Udinese e nel Chievo, per quanto riguarda lo svizzero, e nella Fiorentina per quanto concerne il messicano.

Il girone H viene infine chiuso dall’Apollon Limassol, squadra cipriota è stata estratta dalla quarta fascia.

La formazione allenata da Sofrōnīs Augoustī nell’ultima stagione è riuscita a classificarsi seconda in campionato ed a raggiungere due finali nelle due coppe nazionali: nella Kypello Kyprou, equivalente della Coppa Italia, è stata l’AEK Larnaca a prevalere per 2-1 sui prossimi avversari della Lazio.

Nella Supercoppa di Cipro del 2017, invece, l’Apollon Limassol ha trionfato superando per 2-1 l’Apoel Nicosia. La formazione cipriota si è guadagnata, inoltre, l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League dopo aver superato il Basilea nel doppio confronto valido per i play-off. La Lazio, infine, aveva già affrontato la compagine cipriota nella fase a gironi dell’Europa League 2013/14.

Qui tutti gli accoppiamenti giornata per giornata:

1ª GIORNATA

Lazio-Apollon Limassol, 20 settembre ore 18.55

2ª GIORNATA

Eintracht Francoforte-Lazio, 4 ottobre ore 21

3ª GIORNATA

O. Marsiglia-Lazio, 25 ottobre ore 21

4ª GIORNATA

Lazio-O. Marsiglia, 8 novembre ore 18.55

5ª GIORNATA

Apollon-Lazio, 29 novembre ore 21

6ª GIORNATA

Lazio-Eintracht Francoforte, 13 dicembre ore 18.55.