Tre squadre ai quarti di finale di Europa League, più la Fiorentina in Conference. Ma nessuna tra le prime otto della Champions. Sono i verdetti della settimana europea. Milan, Atalanta e Roma (finalista della scorsa edizione) sono passate, più o meno tranquillamente, al prossimo turno; oggi i sorteggi. Mentre nella competizione regina, Inter, Napoli e Lazio hanno salutato anzitempo. Risultati che rispecchiano al momento la dimensione del calcio italiano. Nelle ultime quattro stagioni è già la terza volta che non portiamo nessuna squadra nelle migliori otto. Ma c’è una speranza: dal prossimo anno (al 99,9%) avremo 5 squadre in Champions League. E non è detto che non siano sei…