Ci siamo, i gironi di Europa League 2018-2019 sono stati sorteggiati. La prima gara europea è prevista per giovedì 20 settembre, atto finale il 29 maggio. La Lazio è stata inserita nel girone H con Marsiglia (Francia), Eintracht Francoforte (Germania) e Apollon Limassol (Cipro).

La fase a gironi si svolgerà nelle seguenti date: 20 settembre (prima giornata), 4 ottobre (seconda giornata),

25 ottobre (terza giornata), 8 novembre (quarta giornata), 29 novembre (quinta giornata) e 13 dicembre (sesta giornata). Gli orari delle partite, in programma sempre di giovedì, saranno due: 18.55 e 21.00.

Europa League, tutti i dodici gironi

L’Europa League 2018-2019, come nella passata stagione, sarà esclusiva Sky Sport. Probabile che alcune partite vengano trasmesse in chiaro e completamente gratis sul canale Tv 8. In streaming le partite della Uefa Europa League saranno visibili su Sky Go.