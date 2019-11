ROMA – Manca una giornata al termine della fase a gironi di Europa League, la Roma è vicina alla qualificazione ai sedicesimi di finale mentre la Lazio dovrà sperare in una combinazione miracolosa per accedere al turno successivo della competizione continentale.

ROMA – I giallorossi hanno otto punti, come il Borussia, ma sono secondi in classifica perché sono in svantaggio negli scontri diretti (hanno pareggiato a Roma e perso in Germania). Segue l’Istanbul a sette punti e chiude il girone il già eliminato Wolfsberger a quattro punti. Nell’ultima giornata, la Roma ospiterà in casa gli austriaci mentre turchi e tedeschi giocheranno contro.

Alla Roma basta un pareggio, indipendentemente dal risultato dell’altra gara. Se vincono i tedeschi, con il pareggio la Roma manterrebbe il secondo posto. Se vincono i turchi, con il pareggio la Roma passerebbe da seconda della classe. Se Borussia, Istanbul e Roma pareggiano, resta tutto com’è ed anche in questo caso i giallorossi festeggerebbero la qualificazione ai sedicesimi di finale. Insomma, salvo cataclismi la Roma è ad un passo dal passare il turno in Europa League.

LAZIO – I biancocelesti hanno battuto il Cluj e sono rimasti in corsa per il passaggio del turno ma sarà dura… Il Celtic ha 13 punti e ha già vinto il girone matematicamente. Segue il Cluj a 9 punti e la Lazio a 6. Il Rennes ha solamente un punto ed è già matematicamente eliminato dalla competizione. Nell’ultimo turno, la Lazio dovrà andare a vincere in Francia e dovrà sperare nella vittoria del Celtic sul campo del Cluj.

La Lazio è obbligata a vincere ma potrebbe non bastare perché serve una vittoria del Celtic. Ma gli scozzesi avranno le motivazioni necessarie per andare a vincere in Romania quando ai padroni di casa basta anche un pareggio per passare il turno? Lo scopriremo presto…