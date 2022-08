Europei di ciclismo al via a Monaco di Baviera (11-21 agosto). Le specialità di riferimento ci sono tutte: strada (in linea e cronometro), pista, mountain bike, BMX. Ma la gara regina – la gara in linea, maschile – va in scena domenica 14. Partenza ore 10.15. L’Italia ha vinto le ultime quattro edizioni (Trentin, Viviani, Nizzolo, Colbrelli) e punta, senza farne troppo mistero, ad una storica cinquina. Impresa (quasi) proibitiva. Perché la concorrenza è agguerrita m in particolare Olanda, Danimarca, Norvegia. Perché il tracciato, poco impegnativo, si addice a velocisti come il tulipano Jacobsen, i belgi Merlier e Philipsen, il danese Pedersen,il norvegese Kristoff . Infine perché in corsa sono vietate le radioline e dunque la gestione degli azzurri (che hanno il loro punto di forza nella strategia di gara) risulta particolarmente difficile. Ma il c.t. Bennati è comunate fiducioso. OTTO AZZURRI BEN SCELTI Il commissario tecnico lunedi 8 agosto ha sciolto ogni riserva ed ha comunicato gli otto azzurri che compongono la Nazionale. Eccoli. MATTEO TRENTIN – Sarà i regista della Nazionale. Uomo Ineos. Un veterano di 33 anni. JACOPO GUARNERI – Uomo squadra, specialista dei “treni”. GIACOMO NIZZOLO – È sempre una bella freccia. Con buona pace dei suoi 33 anni. JONATHAN MILAN – Pescato dalla pista. Ha solo 21 anni. FILIPPO GANNA – Convocato a sorpresa. Non farà la cronometro. ALBERTO DAINESE – Altra Freccia dell’ arco tricolore, ha 24 anni. LUCA MOZZATO – Ha 24 anni. Alle spalle anche le classiche monumento. LUIGI BARONCINI – È il giovane ciclista italiano più interessante. STRATEGIA DEL C.T. BENNATI Dice di averne in mente 2-3 che sottoporrà alla squadra. Giocherà di rimessa, in ogni caso sarà una Nazionale da combattimento.