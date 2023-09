Europei di volley. L’Italia a Perugia batte l’Estonia 3-0. Le parole del CT De Giorgi

Azzurri ancora sul velluto. Dopo il Belgio (3-0, lunedì a Bologna) la Nazionale di Fefe’ De Giorgi travolge anche l’Estonia nel palasport di Perugia con identico risultato: 3-0. In gran spolvero due azzurri: l’opposto Yuri Romano, 26 anni, Lombardo di Monza; e Daniele Lavia, schiacciatore del club Trentino, 23 anni, calabrese di Cariati ( Cosenza). Il martello ex Modena ha messo a segno 13 punti, Yuri 18.

Gara con qualche brivido

I parziali dicono tutto: 25-17, 25-22, 25-19. Soltanto il secondo set ha avuto qualche brivido, risolto con una forza mentale notevole. C’è stata qualche sbavatura dovuta ad una flessione nel secondo set poi l’Italia ha chiuso in scioltezza facendo giocare per quasi 2 set Tommaso Rinaldi al posto di Alessandro Michieletto. Dice quest’ultimo:” È stato bellissimo, me la sto godendo un sacco. Questa è la mia prima esperienza in seniores e il gruppo è davvero tosto. Io cerco di farmi trovare pronto quando il coach mi chiama per entrare. Io sono sempre felice di dare una mano”.

Soddisfatto il CT De Giorgi

Consapevole delle difficoltà che ogni avversario può provocare, il CT azzurro esprime la sua soddisfazione: ”Chi ci incontra non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Nei primi 2 set l’Estonia ha tirato a tutto braccio anche in battuta, sbagliando davvero pochissimo. È normale che questo accada, la cosa positiva è che diventa allenante per noi. Una gara come questa ci ha scaldato le braccia “. Poi aggiunge sorridendo:” Comunque credo che abbiamo risposto bene. Ora sotto con la Serbia”.

Il tabellino

Russo 8, Romano’ 18, Lavia 13, Galassi 7, Giannelli 4, Michieletto 3; Balaso (L), Rinaldi 8, Scanferla. Non sono entrati: Sbertoli, Bovolenta, Sanguinetti, Mosca, Bottolo. Il match è durato 89 minuti.

Il calendario

Dopo Serbia-Italia ( 1 settembre, ore 21.15) restano 2 altri incontri. Con la Svizzera (4 settembre) e con la Germania (7 settembre). Le prime 4 di ogni girone passeranno agli ottavi. Gli altri gironi si disputano in Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele; semifinali e finali si giocheranno a Roma il 14-16 settembre.