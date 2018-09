LONDRA – Ha vinto Luka Modric il Fifa Best Player 2018. Il centrocampista del Real Madrid e capitano della nazionale croata, è stato preferito a Cristiano Ronaldo e Salah. E’ la prima volta da dieci anni a questa parte che il premio non va a uno fra Ronaldo e Messi. L’ultimo a trionfare prima del duopolio fu il milanista Kakà. Grande assente alla premiazione proprio il numero sette della Juve (c’è da preparare la sfida col Bologna di mercoledì, dicono fonti vicine al calciatore).

Fresco campione del mondo, Didier Deschamps è stato, invece, meritatamente eletto miglior allenatore del 2018. Deschamps ha avuto la meglio sull’amico Zinedine Zidane, vincitore del premio un anno fa, e sul ct croato Zlatko Dalic.

Il premio per il gol più bello, invece, lo ha vinto l’egiziano Mohamed Salah. L’attaccante del Liverpool si è guadagnato il riconoscimento grazie alla spettacolare rete siglata nel derby con l’Everton. Un successo a sorpresa visto che in lizza vi erano, tra le 10 reti finaliste, anche la rovesciata di Bale nella finale di Kiev, quella di Cristiano Ronaldo alla Juventus o il diagonale di Messi contro la Nigeria nella fase a gironi ai Mondiali.

Mo Salah’s goal against Everton wins the FIFA Puskás Goal of the Year. #TheBest #FIFAFootballAwards⁠ ⁠ pic.twitter.com/NRy5HMQBCZ

— Furious Firmino (@FuriousFirmino) 24 settembre 2018