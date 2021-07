Fiorentina sogna Lamela, lo stipendio è alto ma con l’addio di Ribery… La società viola potrebbe rimpiazzare il francese con la stella argentina. Lamela guadagna 4.16 milioni di euro a stagione ma tra un anno scadrà il suo contratto ed il Tottenham gli ha già fatto sapere che non lo terrà in squadra. Quindi l’argentino potrebbe anticipare l’addio al club di Londra accasandosi a Firenze.

Lamela potrebbe essere il primo colpo di calciomercato della Fiorentina

Commisso promise grandi acquisti anche a Gattuso. L’ex tecnico del Napoli non ha avuto la pazienza di attenderli ma adesso potrebbe accoglierli il neo tecnico viola Italiano. L’ex tecnico dello Spezia non ha avanzato chissà quali richieste sul calciomercato perché crede di poter sopperire a carenze in rosa con il suo gioco offensivo spumeggiante. Ma Commisso potrebbe comunque regalargli grandi calciatori. Il primo di questi potrebbe essere proprio El Coco Lamela.

Lamela-Fiorentina, il calciatore argentino ha già giocato in Italia con la Roma

Lamela ha già giocato in Italia, ad alti livelli, con la maglia della Roma. In giallorosso ha disputato complessivamente 67 partite segnando 21 gol. Grazie a questo score, si è guadagnato il trasferimento al Tottenham. Con il club di Londra, ha giocato 251 partite mettendo a segno 37 reti. A Londra, non è riuscito mai a mostrare completamente il suo potenziale per problematiche fisiche varie. A Firenze potrebbe ritrovare il rendimento che aveva già mostrato nella Capitale d’Italia.