Foto hot per la moglie del bomber: i tifosi le assegnano un premio

La moglie del bomber incanta sui social con l’ultimo scatto hot: i tifosi in estasi, le assegnano un premio.

La pausa per le nazionali è il momento meno atteso e amato dai tifosi di calcio, soprattutto ad inizio stagione. Neanche il tempo di assaporare il ritorno delle partite ed ecco lo stop con le poco affascinanti gare internazionali che, negli ultimi anni, interessano sempre meno.

Così può capitare che l’attenzione dei tifosi si sposti su altro ed è proprio questo il caso: i social danno la possibilità di entrare anche nella vita privata dei calciatori, con scatti che immortalano scene quotidiane. Lo fa spesso anche Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez (i due si sono sposati lo scorso anno), che è molto attiva su Instagram dove pubblica spesso video e immagini in compagnia del marito o dei figli.

L’ultima storia che ha fatto notizia è il video in cui ‘salva’ il piccolo Theo da uno specchio che gli stava scadendo addosso. Il post più recente è invece di tutt’altro tenore con la donna che mostra il suo lato più sensuale e affascinante, mandando in estasi tutti i fan che la seguono. Immagini hot che raccolgono una valanga di apprezzamenti e commenti, tanto che i tifosi le assegnano anche un premio.

Agustina Gandolfo, scatto sexy: la reazione dei tifosi

La moglie di Lautaro Martinez scherza sui social e provoca con il suo ultimo scatto. “Specchio, specchio” la frase che accompagna la foto pubblicata. Un selfie di lei allo specchio a mostrare un outfit decisamente seducente.

Una minigonna nera, ma soprattutto un top molto attillato e scollato che lascia intravedere tutto il suo prorompente lato A. Ed è proprio là che cade l’occhio dei suoi follower, poco meno di due milioni, che la inondano di complimenti. Oltre a quelli più classici, da sei meravigliosa a bellissima, non mancano quelli più ironici. Ad esempio più di un follower le assegna il Pallone d’Oro, con un chiaro riferimento al fatto che Lautaro Martinez è tra i nominati per la vittoria del premio individuale più ambito da ogni calciatore.

L’argentino magari quest’anno non riuscirà ad essere eletto il miglior giocatore del 2024, ma certamente avrà modo di consolarsi con il ‘premio’ che i tifosi hanno attribuito alla sua moglie. Un riconoscimento per la bellezza e la sensualità di Agustina Gandolfo che, così come il marito sul campo, è riuscita a fare gol sui social con l’ultimo ammiccante scatto. Da Pallone d’Oro appunto.