Genoa-Empoli streaming-diretta tv, dove vederla: orario e data

GENOVA – La partita di Serie A tra Genoa-Empoli del 26 agosto 2018 verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport 254. Genoa-Empoli verrà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati a Sky sull’app SkyGo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“La testa va lì non puoi non ricordare la tragedia, il dolore che ha provocato in tante persone e i disagi che crea in molti altri. Ma Genova in tante occasioni ha dimostrato di saper tirare fuori il meglio”. Lo ha detto il tecnico del Genoa Davide Ballardini parlando del crollo di ponte Morandi che ha fatto slittare la prima di campionato per il Grifone.

“In questo momento proviamo tutti vergogna per quanto successo. Il nostro dovere è fare il meglio. E’ importante avere memoria perché una cosa cosi non si può dimenticare”.”Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi non sono più con noi”.

E’ l’annuncio dei tifosi del Genoa, Ultrà e Associazione dei club assieme, per onorare le vittime del crollo di Ponte Morandi durante la gara di campionato con l’Empoli al Ferraris.

“Le nostre bandiere non sventoleranno, i nostri striscioni capovolti coloreranno lo stadio diversamente e le nostre voci rimarranno silenziose”, scrivono i tifosi rossoblù che ringraziano tutte le tifoserie d’Italia e non solo “per la vicinanza espressa a Genova con i loro gesti e i loro striscioni molto più veri delle tante parole di circostanza di tanti tesserati”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Kouame, Piatek. All. Ballardini.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. All. Andreazzoli.

IN TV: Sky Sport 254.