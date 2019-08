Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo lingerie lo conquista

TORINO – Georgina Rodriguez torna a parlare del suo rapporto di coppia con Cristiano Ronaldo nel corso di una intervista rilasciata al The Sun. “Essere la compagna di un personaggio così famoso non è facile ma non lo cambierei per nulla al mondo. Ciò che provo per lui è più forte di qualsiasi altra cosa e qualsiasi tipo di pressione. Assieme siamo più forti; c’è una reciproca ammirazione”.

“Avere complicità di coppia e sognare è importante. Dormo sempre in lingerie e preferisco la lingerie che intriga Cristiano Ronaldo: è comoda, sensuale e romantica, ha tutto per rendere felice anche il tuo partner”.

Cristiano Ronaldo ha portato il figlio a visitare la sua modesta pensione ai tempi di Lisbona.

“Papà, ma tu vivevi qui?”. Cristiano jr, il figlio di Ronaldo, ha fatto questa domanda quando il padre, qualche tempo fa, lo ha portato a vedere la modesta pensione di Lisbona dove alloggiava quando, ancora ragazzino, aveva deciso di cercare la fortuna nel mondo del calcio e giocava nelle giovanili dello Sporting.

A raccontare l’episodio è lo stesso CR7 in un’intervista ad una tv portoghese registrata nella lussuosa residenza del campione bianconero a Torino. “Non ci poteva credere – ha detto il portoghese riferendosi al figlio -.

Mi faceva piacere fargli vedere dove sono cresciuto per qualche tempo. Cristianinho lo avevo già portato a Madeira e quindi gli ho fatto vedere la vecchia pensione di Lisbona. C’erano le stesse persone che vi lavoravano allora e anche io sono rimasto colpito”.

Cristiano Ronaldo ha iniziato il campionato con un’ ottima prestazione sul campo del Parma ma non è riuscito a segnare per colpa di qualche errore sotto porta e del VAR che gli ha annullato la rete del possibile due a zero per un fuorigioco millimetrico. Cr7 ha mostrato un’ottima intesa con Gonzalo Higuain (fonte Ansa).