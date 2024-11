Gesto choc in campo, a DAZN restano senza parole

Quanto accaduto durante il match di campionato poteva avere conseguenze molto serie: tutto in diretta sulla piattaforma streaming

Un weekend ad alta tensione quello che si concluderà questa sera con, tra le tante partite, il big match tra Inter e Napoli.

In Serie A nella notte tra venerdì e sabato si è assistito ai violenti scontri tra i tifosi del Torino e della Juventus, le due squadre protagonista del derby di sabato sera. Giovedì, invece, Genoa-Como è stata interrotta per qualche minuto a causa del lancio di oggetti dagli spalti verso uno degli assistenti dell’arbitro che ha denunciato anche di essere stato colpito.

Ma non è solo in Italia che si registrano episodi del genere e quanto accaduto in Francia avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la vittima. Un episodio choc che è successo durante la partita che si è disputata venerdì sera tra il Marsiglia e l’Auxerre. Gli ospiti si sono imposti per 3-1 sulla squadra di De Zerbi. Il tecnico italiano nel post gara ha paventato anche la possibilità delle dimissioni, ma è ciò che accaduto durante la partita a far discutere.

Vittima incolpevole è Ambre Godillon, giornalista di DAZN, che stava coprendo la partita come bordocampista.

Francia, giornalista DAZN colpita da un oggetto

È proprio a bordocampo che la Godillon si trovava quando dagli spalti è piovuto un pesante oggetto di metallo che l’ha colpita al volto, sfiorando gli occhi: se fosse stata colpita lì, l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

“Sono rimasta scioccata da quanto accaduto. Un oggetto mi ha sfiorata, un vero e proprio proiettile in faccia. Non so cosa dire – le parole della giornalista sui social –, sono un po’ scossa: questo non è calcio“. Un episodio che avrà inevitabilmente conseguenze sulla tifoseria del Marsiglia, che lo scorso anno assaltò il bus del Lione. Il club che si è immediatamente scusato per ciò che è successo e si è attivato per individuare il responsabile del gesto.

Soltanto per pura fortuna la donna non ha avuto conseguenze molto più gravi con l’oggetto che – come detto – le ha sfiorato gli occhi. Ora bisognerà vedere a cosa porteranno le indagini, se si riuscirà a risalire all’autore del lancio e quale sarà la condanna, sportiva e non, per il colpevole. Da capire se il giudice sportivo procederà anche nei confronti del Marsiglia ed, eventualmente, in che modo. Resta il grande spavento e la gravità di un gesto che arricchisce la casistica di episodi di violenza che accadono nel mondo del calcio.