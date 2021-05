Giro d’Italia al via sabato 8 maggio da Torino, Enrico Pirondini descrive le 21 tappe, concorrenti e storia

Sabato 8 maggio parte daTorino il Giro d’Italia edizione numero 104. Al via 23 squadre di 5 continenti. Percorso duro di 21 tappe e 3.479 km, con due cronometro, otto arrivi in salita. Persino due frazioni con gli sterrati. Il colombiano Egan Bernal , cresciuto in Sicilia e Piemonte, sarà la grande stella

per festeggiare i 90 anni della maglia rosa. Il velocista più atteso è il veronese Viviani. Torna lo Zoncolan, salita mostruosa, l’ascesa più dura d’Europa. E sul colletto una frase di Dante: “ Disposto a salire le stelle “.

La città della Mole terrà a battesimo la “corsa rosa“. Dopo ,Milano e Roma, Torino è stata quella che più delle altre ha legato il proprio nome al Giro d’Italia. Già in 89 edizioni è stata sede di partenza o di arrivo di una tappa.

Sabato sarà la terza volta che il Giro inizia da qui. Dal salotto di piazza Castello. La prima volta è stata addirittura nel 1909.

Poi un filotto fino al 1940. E nel 1961 per la prima volta la corsa scelse Torino, giustamente. C’era da celebrare il Centenario dell’Unita’ d’Italia. Quest’anno si celebra il 160esimo . Complessivamente, tra partenze e arrivi, Torino compare nel Giro quasi novanta volte. Dunque città da podio, dopo Milano (145) e Roma (104).

Memorabile Coppi a Superga dove il mese prima ( 4 maggio 1949 ) si era schiantato l’areo del grande Torino contro il muro perimetrale posteriore della basilica del Juvarra.

Il campionissimo sali’ sulla collina per rendere omaggio ai caduti. Solo. Era la sera dell’11 giugno o la mattina dopo. Non si sa con certezza. È certo che depositò la maglia rosa nel punto in cui si schiantò il trimotore reduce da Lisbona. Coppi scambiò due parole con il custode della basilica – Giovanni Biestro , frate portinaio – e se ne andò scuro in volto. Il 10 giugno Fausto Coppi trionfò in Piemonte dopo una impressionante fuga di 190 km. Primo su tutte le cime delle Alpi Italo-francesi ( Maddalena, Vars, Izoard, Monginevro, Sestriere ). Bartali arrivò con 12 minuti di ritardo.

Giro 2021: i bookmakers indicano come principale favorito lo scalatore puro Egan Bernal della Ineos, vincitore del Tour de France 2019.

Occhio però ad altri due campioni: Simon Yates ( BikeExchange ) e Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Strp ). Il britannico è fresco reduce dalla vittoria al Tour des Alps; il belga, definito l’erede di Merckx, è forte sia in linea che a cronometro; non a caso ai Mondiali di Innsbruck ( 2018 ) ha vinto l’oro in entrambe le gare. E dispone di una squadra solida e ambiziosa con pezzi da novanta come il portoghese Joao Almeida, l’azzurro Fausto Masnada ( terzo all’ultimo giro di Romandia ) e il britannico James Knox. È il caso di ricordare che Almeida l’anno scorso ha conservato la maglia rosa per ben 15 tappe su 21.

Nibali ci sarà. L’infortunio al polso non desta preoccupazioni. Sarà il tutor di Mollema.

Ed è orgoglioso di iniziare la 17esima stagione a 36 anni.

Occhio ad altri due azzurri : Filippo Ganna ed Elia Viviani. Il gigante di Verbania l’anno scorso al Giro ha vinto quattro tappe ( 3 crono ). È stato in rosa due giorni. Vanta numeri da fenomeno. Una velocità media nella prima crono del 2020 di 58.831 km/h con 90 pedalate al minuto ed una potenza massima di 1.000 watt, la potenza media e’ di 460 watt su un tempo di crono di 35’54”. Elia Viviani ( ora in Cofidis ) è tornato alla vittoria dopo 554 giorni di sofferto digiuno trionfando nel GP Cholet lo scorso 29 marzo. Dovrà vedersela con il tre volte campione del mondo Peter Sagan, con il campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo, con la volpe Caleb Ewan, il plurivincitore di tappe al Tour Dylan Groenewegen ( Jumbo-Visma ).

Diversi gli azzurri candidati alle vittorie di tappe. Sono giovani e ambiziosi. E non mancano di coraggio e sana spavalderia.

A cominciare da Giulio Ciccone, Gianni Moscon,Giovanni Visconti, Fausto Masnada. E poi il duo azzurro della UAE Team Emirates, cioè Davide Formolo e Diego Ulissi, otto successi di tappa in carriera. A questi è d’obbligo aggiungere Filippo Ganna che dovrà vedersela con il due volte campione europeo della specialità, cioè il francese Remi Cavagna , e con Jos Van Emden due volte campione nazionale d’Olanda.

Le tappe di montagna faranno, come sempre, la differenza. E torna il terribile Zoncolan.

Il mostro. Il Maracana’ verticale. La salita più dura d’Europa.

Ben 1.200 metri di dislivello in soli dieci chilometri. Il mitico Zoncolan torna per la settima volta al Giro d’Italia. Scoperto 18 anni fa, è stato il teatro dell’ultima acclamata recita di Marco Pantani. Certe imprese non si dimenticano. Sono otto gli arrivi in salita con 17mila metri di dislivello. E il tappone imperdibile? È la sedicesima tappa.Da Sacile a Cortina, la più dura. Sono 212 km con 5.700 metri di dislivello. Mitiche le salite: Marmolada, Pordoi-Cima Coppi ( 2239 metri ). E il terribile passo Giau, 9,9 km al 9,3%. Con picchi del 14%. Garantisce il C.T. azzurro Davide Cassani : “Questo è uno dei Giri disegnati meglio. In 14 tappe la classifica potrà cambiare “.