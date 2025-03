Domenica sontuosa, storica, ricca di medaglie d’oro e di record. Molti sport in copertina: atletica leggera, sci alpino, ciclismo, calcio, pallavolo. Senza dimenticare il fantastico show della Ferrari alla presentazione della Scuderia a Milano. Sugli scudi l’atletica leggera con due ragazze d’oro: Dosso regina dei 60 metri e Larissa Iapichino oro nel lungo. E poi Paris leggendario che ha raggiunto il mito Thoeni (24esimo successo come Gustav). Immensa Federica Brignone quarto successo di fila nella specialità preferita. Epico Pogacar sulle Strade Bianche. Pieni i Palasport per il volley: dominio Conegliano nel volley femminile (47esima vittoria di fila).

E poi il calcio: Inter sempre al comando con 61 punti tallonata dal Napoli (60) e dalla Atalanta (58). Serie A incandescente: rimonta Inter sul Monza (3-2), il Milan ha ribaltato il Lecce con Leao e Pulisic (2-3), pari tra Torino e Parma (2-2). Travolgente l’Atalanta in trasferta sulla Juve (0-4) con super Lookman e Retegui. Conte canta: il Napoli è tornato a un punto dalla capolista con la coppia da sogno (Lukaku e Raspadori). Roma avanti tutta, quinta vittoria di fila in A (0-1) ad Empoli con un lampo di Soulé dopo 22 secondi. Bologna sempre più in alto (1-2) a Verona. Ma vediamo gli Oscar.

TADEJ POGACAR – Epico sulle Strade Bianche di Siena: tris storico dello sloveno. Cade, si ferisce, risale in bici e trionfa in solitaria tra le ovazioni di Piazza del Palio.

FEDERICA BRIGNONE – Immensa come al solito. Quarto successo di fila in Coppa del Mondo. Domina la classifica generale con 1294 punti, distacco aumentato sulla svizzera Lara Gut-Behrami 972.

DOMINIK PARIS – Doppietta storica sulle nevi norvegesi di Kvitfjell: dopo una discesa da urlo, trionfa anche in SuperG. Raggiunto il record di Gustav Thoeni che inseguiva da sei anni. A 36 anni si è preso una meritata soddisfazione.

LARISSA IAPICHINO – È la neo campionessa indoor del salto in lungo. A 22 anni è volata con un fantastico 6.94. La fiorentina delle Fiamme Oro ha colto il primo titolo internazionale a livello assoluto. Chapeu.

ANGE CAPUOZZO – Meta capolavoro e assist d’oro. Lo scugnizzo napoletano, 25 anni, nel tempio londinese del rugby, ha incantato anche la platea britannica (82.000 spettatori). È uscito tra gli applausi degli inglesi.

ZAYNAB DOSSO – La freccia di Reggio Emilia (nata in Costa d’Avorio) è l’euro regina dello sprint. Storico trionfo della 25enne nei 60 metri. Prima azzurra a prendersi un titolo internazionale nella velocità. Miglior tempo mondiale stagionale (7”01).

MATEO RETEGUI – Il bomber dell’Atalanta e della Nazionale, 25 anni, comanda la classifica marcatori con 22 reti. A segno anche in casa Juve (0-4). Guida la caccia della Dea al terzo posto.