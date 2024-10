Gli Oscar della domenica sportiva: Sinner, Pogacar, Luna Rosa e bomber Michieletto

Domenica da incorniciare nel segno di due fenomeni dello sport amati dal pubblico come pochi in passato: Sinner e Pogacar. Per la Volpe Rossa è scoppiata anche in Cina la Sinnermania: a ruba le magliette indossate da lui. Pogacar, dopo il trionfo al Lombardia (4 vittorie nelle ultime 4 edizioni), è stato ospite del festival dello sport di Trento domenica pomeriggio all’auditorium Santa Chiara, bombato di fans. Appassionati in fila 7 ore per ascoltarlo; Tadej si è fatto fotografare tra i bambini che indossavanole sue maglie iconiche del 2024. Delirio assoluto. Ma è stato anche un weekend nel segno della vela. E della boxe: Jai Opetaia, australiano du Sydney, 29 anni, a Riad si è confermato – battendo per kot il 31enne inglese Jack Massey – re dei massimi leggeri Ibf. È imbattuto con un record di 26 vittorie di cui 20 per ko. Sugli scudi anche la pallavolo femminile e maschile. In gran spolvero il rugby: partito il campionato di serie A col botto: tutti a caccia del Petrarca Padova campione uscente; l’inseguimento al 94esimo scudetto è cominciato. Ecco gli Oscar.

Gli Oscar della domenica sportiva

JANNIK SINNER – Ha vinto il Torneo di Shangai battendo in finale “Sua Maestà Djokovic“ . Un trionfo esaltante: settimo titolo in stagione. Jannik è il più giovane ad aver vinto il torneo cinese a soli 23 anni e 58 giorni. Annata d’oro con 3 Master 1000. Ora Jannik vuole Torino per essere re anche in Italia. Obiettivo alla sua portata.

TADEJ POGACAR – Il campione sloveno, 26 anni, ha chiuso la stagione ciclistica con la doppietta Giro-Tour, il Mondiale e due Classiche Monumento. Ha detto: ”Io non ho un modello, non ho mai avuto un vero idolo. Io creo la mia storia senza guardare al passato”. Domenica Francesco Moser, a Trento, lo ha incoronato: ”Nemmeno Merckx vinceva così facile. Pogacar e già un idolo e poi dimostra sempre di essere molto disponibile con i tifosi”.

LUNA ROSA – L’equipaggio femminile di Luna Rossa è entrato nella storia della Coppa America al femminile, prima. Ha dominato in finale – e di regata di Barcellona – le britanniche di Athena Pathway. Ecco le “magnifiche 7” veliste azzurre: Giulia Conti, Margherita Porro, Maria Giubilei, Giulia Fava; e le triestine Giovanna Micol, Alice Linussi, Vittoria Marchesini.

ALESSANDRO MICHIELETTO – Il 22enne martello della Nazionale di pallavolo maschile non si smentisce mai. Nella terza giornata di Superlega ha guidato alla vittoria su Milano la sua Itas Trentino con il primato di 23 punti. Molto bene al suo fianco anche l’altro azzurro Lavia (13 punti). Michieletto è stato imitato dalla Haak del Conegliano vittorioso 3-0 sul Talmassons (club friulano). La svedese Isabelle, opposto della Imoco volley, ha segnato ben 19 punti.

PETRARCA PADOVA – Partito sabato il campionato di serie A col botto. Il Petrarca Padova ha vinto 31-0 sul Piacenza. È partito davanti a tutti ma la sfida col Rovigo è già calda. Campionato avvincente: 10 squadre, 18 giornate e le prime 4 alle semifinali scudetto. Sabato prossimo il Petrarca , club fondato nel 1947, affronterà a Roma la neo promossa Lazio.