Dalla papera di Sarti a Mantova nel 1967, che costò lo scudetto all’Inter, al tragico 5 maggio 2002, quando la squadra di Cúper perse il titolo all’Olimpico contro la Lazio: il calcio italiano è pieno di finali di stagione memorabili e drammatici. Indimenticabile anche il pantano di Perugia del 2000, dove la Juventus di Conte affondò, lasciando il titolo alla Lazio. Tra le immagini simbolo, la parata decisiva di Abbiati nel 1999 che fece impazzire Galliani, consegnando il tricolore al Milan. Venerdì si scrive un altro capitolo: il Napoli, con un punto di vantaggio sull’Inter, affronta un Cagliari già salvo nell’ultimo atto della stagione. Tutto ancora in bilico.

Il 23 maggio, giorno sacro per i milanisti

Per i tifosi del Milan, il 23 maggio è una sorta di Natale laico: cinque trofei vinti in questa data lo rendono memorabile. Si parte con la Coppa delle Coppe nel 1968 e si arriva alla Champions League del 2007. In mezzo, anche uno scudetto inaspettato, quello del 1999. Dopo una stagione deludente, Silvio Berlusconi rivoluzionò la squadra, puntando su Zaccheroni in panchina e sull’attaccante Bierhoff, capocannoniere con l’Udinese. All’ultima giornata, contro il Perugia, il Milan vinse grazie anche a una parata decisiva del giovane portiere Abbiati: il suo intervento su Bucchi impedì il pareggio e consegnò il titolo ai rossoneri, scatenando l’esultanza incontenibile dell’ad Galliani.

Scudetti decisi all’ultimo respiro

Le ultime giornate di campionato hanno spesso regalato emozioni forti. Celebre il “diluvio di Perugia” del 2000, quando la Juventus perse lo scudetto proprio all’ultima gara, superata dalla Lazio. Due anni dopo, il 5 maggio 2002, la Juve era spettatrice del dramma nerazzurro all’Olimpico: Lazio-Inter finì 4-2 e consegnò il tricolore proprio ai bianconeri. Nel 2008 e 2010 fu l’Inter invece a rovinare i sogni della Roma (prima di Spalletti e poi di Ranieri) con Ibrahimovic e Milito.

Errori storici e rivalità eterne

Il finale di stagione ha scritto capitoli dolorosi anche in passato. Nel 1967, l’Inter perse lo scudetto per un clamoroso errore del portiere Sarti contro il Mantova. L’anno successivo, lo vinse la Juve, nonostante l’assenza di Bettega per tubercolosi. Nel 1972 il Milan, furioso per gli arbitraggi, protestò aspramente: Gianni Rivera gridò allo scandalo e fu squalificato per 8 giornate. Nel 1973, i rossoneri sprecarono tutto all’ultima gara, perdendo 5-3 a Verona e lasciando lo scudetto alla Juventus.