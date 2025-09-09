Durante la partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele, disputata sul campo neutro di Debrecen davanti a circa duemila spettatori, un gruppo di ultras italiani ha inscenato una protesta. Al momento dell’inno israeliano, oltre un centinaio di tifosi ha infatti voltato le spalle alla bandiera, accompagnando il gesto con fischi isolati provenienti dagli spalti. La contestazione non si è limitata al gesto iniziale: sugli spalti sono comparsi cartelli stradali con la scritta “Stop”, un chiaro invito a fermare il conflitto in corso nella Striscia di Gaza. L’iniziativa ha attirato l’attenzione nonostante la presenza ridotta di tifosi italiani e israeliani.