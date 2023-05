GP Miami, la rimonta pazzesca di Max Verstappen. Altro flop Ferrari

Trionfo-show di Max Verstappen nel Gp di Miami, quarta prova del Mondiale. C’è poco da discutere: il Tulipano è un pilota fuori categoria. D’accordo, la sua Red Bull è una macchina pressoché perfetta ma Verstappen la guida da campionissimo. Osserva giustamente Leo Turrini, l’Omero della Formula Uno: ”Questo olandese appartiene alla filiera di Senna, Schumacher, Hamilton. Ha il diritto di essere paragonato ai Grandissimi dell’automobilismo. Tanto di cappello“.

Gp Miami, la rimonta pazzesca

Max Verstappen parte nono, evita guai, si ritrova addirittura decimo. Allora apre il gas, in 15 giri si “beve” 8 avversari, regala al popolo arancione (e non solo) un doppio sorpasso su Leclerc nel rettilineo che resterà per sempre nelle migliori cineteche del pianeta. Comanda in bellezza 33 giri. Non pago (ci mancherebbe) si concede l’acuto sorpassando al 49esimo giro il compagno di squadra Sergio Perez che oltretutto aveva fatto un gran weekend. Un “cannibale“. Va a vincere con 5” sul messicano e 26” sull’ottimo Fernando Alonso, di nuovo sul podio per la quarta volta su cinque GP. Festa grande in casa Aston Martin.

Flop Ferrari, il podio è un miraggio

La Rossa colleziona un’altra prova opaca. Ma onestamente non può fare di più. I piloti della Ferrari ne sono consapevoli, il momento non è esaltante. Non resta che sperare nel prossimo GP Emilia Romagna (21 maggio). A Imola sono annunciate novità tecniche che rappresentano la scommessa di primavera dello staff guidato da Fred Vasseur. In Florida Leclerc ha infilato un weekend non memorabile. Carlos Sainz fa quello che può e comunque arriva quinto davanti a Russell (sesto) e Leclerc (settimo).

Classifica piloti e classifica costruttori

Verstappen punti 119, Perez 105, Alonso 75, Hamilton 56, Sainz 44, Russell 40, Leclerc 34, Stroll 27, Norris 10, Gasly 8. Red Bull punti 224, Aston Martin 102, Mercedes 96, Ferrari 78, McLaren e Alpine Renault 14, Haas 8, AlfaRomeo 6, Alpha Tauri 2, Williams 1.