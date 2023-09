MotoGp, lo spagnolo di Madrid Jorge Martin, 25 anni, alfiere della Ducati Pramac, talento cristallino, ha vinto il “GP San Marino e della Riviera di Rimini “.

Primo sabato nella Sprint, primo domenica nella 12esima prova (su 20) del Motomondiale 2023. Un mattatore. Sul podio, accanto a lui, due formidabili piloti italiani: Bezzecchi (2), Bagnaia (3). Uno spettacolo davanti ad un pubblico da primato.

MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA CON TRE DUCATI IN TESTA

Tre Ducati in prima fila: Martin (1), Bezzecchi (2), Bagnaia (3). In seconda fila: due Aprilia (Vinales e A. Espargaro ) con in mezzo la KTM di Pedrosa. Terza fila con Binder (7), Marini (8), M. Marquez (9). Quarta fila tutta di moto italiane: Oliveira ( Aprilia), A. Marquez (Ducati Gresini), R. Fernandez ( Aprilia).

Quinta fila con due giapponesi e una Ducati: Quartararo (Yamaha), Bradl ( Handa) e in mezzo a loro Pirro (14). A seguire: Zarco (16), A. Fernandez (17), Miller (18), Morbidelli (19), Nakagami (20), Di Gianantonio (21), Mir (22), P. Espargaro (23).

LA GARA SPRINT DI SABATO

Antipasto del sabato con 40.000 spettatori sui prati e sulle tribune. Le moto di Borgo Panigale si sono prese tutta la scena con un trio magico: Martin, Bezzecchi e Bagnaia. Il trio che è anche ai primi tre posti della graduatoria del Mondiale MotoGP.

Martin meraviglioso. Eroici Bezzecchi e Bagnaia, i due usciti con le ossa malconce da Barcellona. Ha sintetizzato Pecco Bagnaia:” Sì, siamo degli eroi; anzi, siamo dei supereroi, questa è la verità. Bisognerebbe ricordarselo qualche volta”.

Per la cronaca: la Sprint è stata vinta da Martin (19’58.785), secondo Bezzecchi (+1.455), terzo Bagnaia (+4.582). Quarto Pedrosa (+4.772); quinto Brad Binder (+4.931),sesto Vinales (+6.062), settimo Marini (+6.519).

NEL REGNO DI VALENTINO ROSSI

Gara di 27 giri per un totale di 141,1 km; tracciato di 4,2 km con 18 curve. Un circuito da brividi. Folla record, sole, caldo, la marea gialla sugli spalti. Misano è il regno di Valentino Rossi . Buona la partenza. È subito bagarre. Al giro n.8 scivola e cade Binder (ktm). Al giro n.10 cadono Mir e Pirro.

A 12 giri dalla conclusione sempre al comando Martin tallonato da Bagnaia e Bezzecchi. Dietro Pedrosa e Vinales; alle loro spalle Marini e Oliveira. A 9 giri dalla fine Bezzecchi sorpassa Pecco visibilmente affaticato. Martin allunga, il suo vantaggio su Bezzecchi scende sotto i 2”.

Finale thrilling. Martin gestisce, Bez attacca, Bagnaia difende il podio. I tre conservano le loro posizioni al traguardo. Il podio è tutto loro. Quarto Pedrosa, quinto Vinales, sesto Oliveira. Completano la top 10 Marc Marquez, Fernandez, Marini e Zarco.

Pecco Bagnaia (283 punti) resta al comando della classifica generale con 36 punti di vantaggio su Martin(247). Pecco ha perso solo 14 punti tra sabato e domenica. Bezzecchi è a -65 (218). Binder 173.

CALENDARIO DEL MOTOGP

Ora avrà inizio un altro Motomondiale con la lunga trasferta asiatica : India, Giappone, Indonesia, Australia, Thailandia, Malesia, Qatar. Gran finale a Valencia. In Asia può succedere di tutto: le gare sono spesso condizionate dalla pioggia. Sta uscendo un campionato spettacolare.