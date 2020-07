Show della Lazio sul campo del Verona. Immobile ha segnato una tripletta, è salito a 34 gol e ha agganciato Lewandowski in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro.

Grandi notizie per la Lazio e per Ciro Immobile dopo il trionfo di Verona. Intanto i biancocelesti hanno agganciato l’Atalanta al 3° posto in classifica anche se sono ancora quarti perché sono in svantaggio negli scontri diretti contro i bergamaschi. Nonostante questo, la Lazio ha ancora due giornate per superare definitivamente la squadra di Bergamo.

Il vero festeggiato di giornata è Ciro Immobile. Il bomber campano è uno dei tre calciatori rimasti in corsa per la conquista della Scarpa d’Oro. Grazie a questa tripletta, Immobile ha agganciato Lewandowski in vetta a quota 34 gol, segue Cristiano Ronaldo a 30.

Ma il vero avversario è proprio Cr7 perché Lewandowski ha già concluso il campionato con il Bayern Monaco e non può più staccare il bomber campano. Quindi l’obiettivo di Immobile è quello di tenere a distanza Ronaldo e di segnare almeno un atro gol per portarsi in vetta da solo.

Poi Immobile insegue anche un altro record, quello del Gonzalo Higuain napoletano. Infatti nel 2016 l’argentino chiuse il campionato con la cifra record di 36 gol. Immobile è a meno due ma ha ancora due partite a disposizione.

Per il resto, la Lazio ha vinto 5 a 1 a Verona grazie alla tripletta di Immobile ed ai gol di Correa e Milinkovic. I padroni di casa, invece, sono andati in rete con Amrabat.