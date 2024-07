Inter, cambia tutto: ecco cosa è successo con Gudmundsson

Svolta a sorpresa nell’affare che potrebbe portare Albert Gudmundsson all’Inter: ora cambia tutto per i nerazzurri

Un calciomercato partito a tutto gas e che ora vive un inevitabile momento di stasi. L’Inter ha fatto in fretta a regalare ad Inzaghi i rinforzi necessari per rendere ancora più competitiva la formazione campione d’Italia.

Taremi e Zielinski prima ancora che finisse lo scorso campionato, quindi Josep Martinez per blindare la porta e avere un’alternativa a Sommer, infine il baby Alex Perez con uno sguardo anche al futuro. Un poker che non chiude le operazioni in entrata visto che Marotta e Ausilio hanno intenzione di regalare almeno altri due colpi al proprio tecnico.

La priorità è rappresentata dalla difesa, con l’infortunio di Buchanan che spinge l’Inter ad intervenire in un reparto che lo scorso anno ha rappresentato un punto di forza. Non arriverà un esterno come il canadese, ma l’idea è di andare a prendere un centrale giovane che consenta a Carlos Augusto di tornare sulla fascia. Con Cabal andato alla Juventus, le piste più calde portano a Londra, con l’Arsenal che potrebbe cedere Kiwior in prestito, e a Genova, sponda rossoblù, con il difensore messicano Johan Vasquez che piace molto. Ma sempre dal Genoa potrebbe arrivare quella che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta del mercato dell’Inter: Albert Gudmundsson. L’islandese andrebbe ad occupare il posto di quinto attaccante, ma nella trattativa per il suo arrivo può cambiare tutto.

Calciomercato Inter, l’ostacolo per l’acquisto di Gudmundsson

Con già quattro attaccanti in rosa, l’Inter non ha la necessità impellente di arricchire ulteriormente il reparto offensivo. Attesa da una stagione particolarmente lunga e logorante, con la nuova Champions e il Mondiale per club, la società nerazzurra vorrebbe però accontentare Inzaghi che chiede un’alternativa in più in avanti. Per provare a mettere le mani sul 27enne islandese, c’è la necessità di fare spazio in rosa: Valentin Carboni è l’indiziato ad essere ceduto per far partire ufficialmente l’assalto a Gudmundsson.

Un problema che sembrava potesse essere risolto in maniera non complicata, soprattutto considerando il grande interesse che c’è intorno al giovane argentino, reduce dal successo in Coppa America seppur non da protagonista. Carboni piaceva al Marsiglia, che però ha chiuso con Greenwood, ed è apprezzato anche dal Monza, dove ha giocato in prestito lo scorso anno. Proprio i brianzoli però con l’amministratore delegato Galliani hanno messo in chiaro che il reparto avanzato è già troppo affollato e senza cessioni non c’è la possibilità di un ritorno in biancorosso del 19enne.

Un colpo, almeno momentaneo, al desiderio dell’Inter di liberare lo spazio in rosa utile per arrivare all’attaccante del Genoa. Galliani però è noto per i suoi affari last minute ed allora l’Inter può ancora sperare che tutto si incastri alla perfezione e che si creino le condizioni per l’acquisto di Gudmundsson.