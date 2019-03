Inter, Neymar al ristorante di Zanetti e Schulz si propone: tifosi sognano

MILANO – La pausa del campionato per le partite delle Nazionali fa sognare i tifosi dell’Inter in chiave mercato. Neymar jr, stella del Psg e della Nazionale Brasiliana, è stato beccato a Milano, al Botinero. Si tratta del ristorante di Javier Zanetti, dirigente dell’Inter, che propone cucina italiana moderna in uno spazio elegante a tema calcistico con esposizione di scarpe da calcio e dehors. Durante la visita al ristorante di Zanetti, Neymar ha detto di essere un grande fan dell’ex capitano dell’Inter e ha voluto chiamarlo al telefono per salutarlo.

Inter, il Nazionale tedesco Nico Schulz sogna di giocare con i nerazzurri

Nico Schulz, classe 1995, è l’uomo del giorno del calcio tedesco, dopo avere risolto in extremis il ‘derby’ contro l’Olanda, valido per le qualificazioni all’Europeo. Il difensore di origini italiane (suo padre è di Ischia e di cognome fa D’Abundo), parlando a t-online.de, ha detto che sogna un futuro in un grande club, magari anche in Italia.

“Ci sono tante squadre straordinarie – ha ammesso – che partecipano alla Champions League ogni anno. Giocare a certi livelli per me è ancora un sogno: ho sempre tifato per l’Inter e un giorno mi piacerebbe vestire i colori nerazzurri. Sono tranquillo, soprattutto perché gioco in un grande club come l’Hoffenheim. Qui mi trovo bene”.

fonte: Ansa.