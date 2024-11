“Irriconoscibile”: Diletta Leotta spacca la tifoseria, ecco il motivo

La conduttrice continua a far parlare di sé e questa volta scoppia la polemica sul suo conto: fan divisi, tutti i dettagli

Si parla sempre di lei: Diletta Leotta continua ad attirare l’attenzione di tifosi e semplici appassionati.

Lei è la regina di Serie A, la padrona di casa dei match più importanti del massimo campionato italiano. Nel weekend l’abbiamo vista a bordo campo nel derby di Torino, con un outfit che ha fatto sognare i suoi fan. C’è chi però non manca di criticare la bella siciliana e punta il dito su un aspetto in particolare: qualche ritocchino di troppo a cui la Leotta si sarebbe sottoposta.

La polemica è nata dopo il post su Instagram della conduttrice che annunciava la sua intervista a Verissimo: una foto che ha però scatenato i fan più ‘cattivi’ che non hanno mancato di evidenziare i troppi ritocchi estetici. Così sui social si sono scatenati i commenti e non sono mancate la contrapposizioni.

Diletta Leotta, il ritocchino scatena i fan

Diletta Leotta continua a far parlare di sé e lo fa dividendo i fan sul suo aspetto fisico o meglio su come sarebbe cambiata grazie alla chirurgia plastica.

Sotto la sua foto, infatti, alcuni fan si scatenano e l’accusano di aver esagerato: “Ma siamo sicuri che sia Diletta? – si domanda un follower –. Ma perché deve continuare a ritoccarsi, cambia viso ogni settimana“. Un parere condiviso anche da altri fan come quello che la definisce “irriconoscibile” e quello che ci ironizza su: “L’unica cosa che è rimasto originale è il nome“.

Ma non manca anche chi difende Diletta Leotta e si schiera al suo fianco, andando a replicare chi l’ha criticare per i troppi ritocchi. Di commenti del genere ce ne sono diversi e la spaccatura è evidente sui profili social della conduttrice siciliana. Una Leotta che nelle ultime settimane è protagonista anche lontano dai campi di calcio con la conduzione di La Talpa: la prima puntata ha registrato forti critiche, ma lei non ne ha fatto un dramma ed è pronta a far ricredere anche i critici più severi.

Si è detto che ha voluto fare il passo più lungo della gamba, che avrebbe dovuto fare un altro tipo di programma e che non è adatta per questo genere di reality, o almeno non ancora. Tutte chiacchiere che sembrano non toccarla proprio, come le critiche sul suo aspetto fisico e i presunti ritocchi. Diletta Leotta non ne fa un dramma e continua per la sua strada.