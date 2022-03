Italia ancora fuori dai Mondiali, con la Macedonia una disfatta da non crederci

Non ci credeva nessuno e invece è successo proprio l’impensabile, l’Italia, campione d’Europa, per la seconda volta consecutiva non giocherà i Mondiali. In casa, a Palermo, gli Azzurri hanno perso contro la Macedonia del Nord, una sconfitta arrivata nel recupero con un tiro da fuori area di Trajkovski. Già si pensava al Portogallo per la finale dei playoff e invece ecco l’impensabile: ci batte la Macedonia e siamo fuori dal Mondiale.

Italia fuori dal Mondiale, una sconfitta da non crederci

L’Italia gioca, fa la partita per tutti i 90 minuti, ma come accade sempre nel calcio, se non segni poi ti segnano. Così è stato. L’Italia ha giocato ma di tiri in porta se ne sono visti davvero pochi, contro un avversario che non ha fatto altro che difendersi e provare a ripartire. Tanto possesso palla e poche occasioni, tutte sporche e mai senza impensierire veramente gli avversari. Alcuni giocatori sottotono, spesso con il passaggio finale sbagliato o con poca cattiveria sotto porta.

Le parole di Chiellini e il Portogallo contento

“E’ difficile da spiegare, c’è grande delusione, siamo distrutti. Ci è mancato segnare ma non siamo stati presuntuosi. Ci è mancato di sicuro qualcosa, abbiano pagato errori fatti da settembre in poi. Sono orgoglioso dei miei compagni. Dobbiamo ripartire e spero che Mancini resti, c’è bisogno di lui per farlo”. Così il capitano azzurro, Giorgio Chiellini ai microfoni della Rai dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord, che esclude l’Italia dai Mondiali per la seconda volta consecutiva.

Il Portogallo batte 3-1 la Turchia, festeggia e si qualifica alla finale dei play off per il Mondiale, dove affronterà appunto la Macedonia del Nord che ha battuto l’Italia. Queste le reti: nel pt 15′ Otavio, 42′ Diogo Jota; nel st 20′ Burak Yilmaz, 49′ Matheus Nunes. Al 40′ st Burak Yilmaz ha fallito un calcio di rigore.