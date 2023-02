Bilancio positivo. I Mondiali di sci alpino di Courchevel -Meribel (Francia, Ala Savoia, 6-19 febbraio 2023) passano agli archivi con un risultato importante per l’Italia: quarto posto nel Medagliere frutto di due ori, un argento, un bronzo. Prima la Svizzera (3,3,1) seguita da Norvegia (2,3,4) e Usa (2,2). Azzurri giù dal podio per un soffio ma davanti alle corazzate Canada (5), Francia (6), Germania (7), Austria 8).

Ok la valanga rosa, ko degli uomini

Bene le donne, (e si sapeva) gli uomini salvati dal bronzo di Alex Vinatzer. È mancata Sofia Goggia,( sfortunata), ma in compenso sono esplose Federica Brignone ( oro in combinata, argento in gigante) e Marta Bassino ( oro in SuperG), davanti alla Shiffrin di 11 decimi. La sorpresa azzurra più significativa è stata il bronzo di Vinatzer sul podio dello slalom uomini vinto dal norvegese Kristoffen. L’altoatesino non saliva sul podio in slalom da Garmisch 2011. Due anni fa aveva colto un quarto posto a Cortina. Poi si è perso. Finalmente si è ritrovato con uno slalom pazzesco dove potevano vincere in tanti. Una gara molto tirata con un’alta tensione. Dice Alex: “Si, finalmente è arrivata questa medaglia e sono felice, è stata come una liberazione. Ma non è stata per niente facile. No, non ho mai avuto paura di uscire un’altra volta. Questa medaglia ripaga del lavoro svolto con il mio staff i miei tecnici in testa con la mia famiglia e la mia fidanzata Elena” .

Mattatore lo svizzero Marco Odermatt

Anche i rivali hanno incoronato lo svizzero. Lo chiamano il “Federer dello sci”. Lo svizzero ha trionfato in discesa dove non aveva mai vinto battendo l’altro fenomeno che è il norvegese Kilde. Ottavo il nostro Paris battuto di soli 4 centesimi. Marco Odermatt è un marziano e ha solo 25 anni. Lo svizzero in carriera ha vinto anche l’oro olimpico in gigante a Pechino 2022. Odermatt e’ un fenomeno, capace di vincere in tre specialità – ai Mondiali Juniores nel 2016 fece addirittura cinquina – impressionando tutto il Circo Bianco. Odermatt e’ il prototipo del polivalente moderno; la sua sciata, alla continua ricerca della velocità, viene presa ormai a modello. In Coppa del Mondo vanta 19 successi e 44 podi.

La ragazza sprint del Colorado

Michaela Shiffrin Ha dominato il gigante centrando un primato: 7 ori in 6 edizioni Mondiali. Due anni fa a Cortina era diventata la prima sciatrice – uomini compresi- a conquistare almeno una medaglia d’oro in 5 edizioni consecutive dei Mondiali. In Francia quest’anno ha alzato l’asticella e ha fatto l’ennesimo record e poteva fare addirittura meglio se non fosse uscita a due porte dalla fine dello slalom della combinata che aveva già in tasca.