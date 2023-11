L’Italia si qualifica se… Prima la Macedonia, poi l’Ucraina: ecco gli scenari

L’Italia si qualifica a Euro 2024 se… Oggi, venerdì 17 novembre contro la Macedonia del Nord e lunedì, 20 novembre, contro l’Ucraina: da queste due partite la Nazionale di Luciano Spalletti costruirà, se ci sarà, il suo cammino verso gli Europei.

Come già successo per i Mondiali eccoci di nuovo quindi a tracciare i possibili scenari per la qualificazione. Sperando però, che almeno questa volta, le cose girino in maniera un po’ meglio.

La classifica del girone

L’Italia, al momento, è a quota dieci punti. La truppa di Spalletti è terza dietro a Inghilterra, 16 punti e Ucraina, 13, che però ha una partita in più.

Quindi, ricapitolando, questa è la classifica:

Inghilterra 16

Ucraina 13 (una partita in più)

Italia 10

Macedonia 7

Malta 0

L’Italia si qualifica se…

L’Italia, prima di tutto, stasera dovrà battere la Macedonia. In questo modo la Nazionale tornerebbe almeno a pari merito con l’Ucraina.

Nell’ultimo match, quello con l’Ucraina, lo scontro diretto. Contro gli ucraini alla truppa di Spalletti basterà anche un pareggio. In caso di parità, infatti, avendo vinto a San Siro e essendo quindi in vantaggio negli scontri diretti, passerebbe l’Italia.

Se con la Macedonia l’Italia non dovesse vincere allora a quel punto sarebbe invece poi costretta a vincere in Germania, si giocherà lì per via della guerra, contro l’Ucraina.

Gli altri possibili scenari è meglio non citarli neanche.