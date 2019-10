ROMA – Le partite ai tempi dei social. Mentre Ciro Immobile segnava una doppietta nel corso di Lazio-Atalanta 3-3, la moglie Jessica Melena faceva il pieno di like su Instagram con le foto e le storie che caricava sul popolare social network. Jessica Melena non si perde una partita del marito dagli spalti dello Stadio Olimpico. Lo ha sempre seguito, anche all’estero.

Jessica Melena si è goduta i gol del marito ma Gasperini lo ha attaccato: “Rigori frutto di furbate di Immobile”.

Se la Lazio ha festeggiato un pareggio insperato, Gasperini ha espresso il suo malcontento ai microfoni di Sky Sport. L’Atalanta aveva chiuso il primo tempo sul risultato di tre a zero, poi nella ripresa è stata rimontata sul tre a tre anche grazie a due rigori trasformati da Immobile. Proprio di questi rigori, ha parlato a lungo Gasperini.

“C’è poco da dire. L’Atalanta ha dominato la partita. Nel primo tempo ma anche nella ripresa. Loro hanno pareggiato grazie ai soliti errori arbitrali a loro favore. Vi ricordate l’ultima finale di Coppa Italia? E’ stata indirizzata da quella grave svista arbitrale di cui si parla troppo poco.

Anche oggi, la Lazio ha pareggiato grazie a due rigori inesistenti. Sul primo non ci sono discussioni, Immobile si tuffa. E’ una vera furbata. Ma vi dirò di più, nemmeno il secondo c’era visto che è Immobile che ha messo la gamba davanti a De Roon e poi si è lasciato andare.

Perché deve trovare difetti nella mia squadra se poi è sempre l’arbitro che decide le partite tra Lazio e Atalanta? Sono pienamente soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Ora andiamo a Manchester, contro la squadra che è favorita per vincere la Champions League, e cercheremo di giocarcela al meglio. Comunque vada, questa partita sarà preziosa nella nostra crescita di squadra. In campionato ormai siamo una realtà, e resteremo lì in alto giocando in questa maniera”.