Chi è Jessica Pegula età, altezza, fidanzato Taylor Gahagen, figli, vita privata, padre Terrence Pegula, vero nome, biografia e carriera della tennista statunitense. La Pegula è una delle protagoniste degli Internazionali di tennis in corso a Roma.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Jessica Pegula

La tennista è nata il 24 febbraio 1994 (età 27 anni) a Buffalo, New York, Stati Uniti. E’ alta 170 cm e pesa 70 kg. In carriera, ha ricevuto premi per un totale di 1,888 milioni USD. Non utilizza nomi d’arte. E’ nota con il suo nome di battesimo e con il cognome reso celebre da suo padre (un magnate che è anche proprietario di un club della Nfl e di una società della Nhl).

Il fidanzato Taylor Gahagen, i figli: vita privata di Jessica Pegula

La Pegula non è sposata e non ha figli. Ma è fidanzata con Taylor Gahagen, un ragazzo che non ama stare al centro dell’attenzione. Tutti i riflettori sono puntati sulla tennista e su suo papà. Per il resto non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservata.

Il padre di Jessica Pegula è il presidente dei Buffalo Bills di Nfl e dei Buffalo Sabres della Nhl

Come detto, suo papà è molto noto negli Stati Uniti. Terrence M. “Terry” Pegula (Carbondale, 27 marzo 1951) è un imprenditore e dirigente sportivo statunitense, proprietario dei Buffalo Bills della National Football League (NFL) e dei Buffalo Sabres della National Hockey League (NHL).