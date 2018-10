ROMA – All’interno del mondo Juventus, scrive il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, c’è una donna in grande ascesa: Melanie Winiger.

Secondo il rotocalco, il presidente non perde occasione per “coinvolgere l’affascinante attrice svizzera negli eventi ufficiali di cui lui è protagonista. Melanie ha infatti condotto lo scorso anno il galà di presentazione del nuovo marchio Juventus e ha fatto da padrona di casa all’Assemblea generale dell’Eca (European Club Association, l’associazione che riunisce i club di calcio europei di cui Agnelli è presidente) che si è tenuta a Spalato, in Croazia, il 10 settembre scorso”.