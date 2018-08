TORINO – Fermare Cristiano Ronaldo non sarà semplice per nessuno, nemmeno per i suoi nuovi compagni di squadra in allenamento. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma Daniele Rugani, nel corso della seduta di mercoledì alla Continassa, quartier generale della Juventus, ha trovato un metodo infallibile per non far segnare CR7: spostare la porta.

A svelarlo il video pubblicato sull’account Twitter della Juventus, con la consapevolezza che gli avversari dovranno trovare modi più ortodossi per provare a fermare la forza del fenomeno portoghese.

Il siparietto al minuto 0:55 del video.