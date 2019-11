1. Szczesny

2. De Sciglio

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon.

Vigilia anche per gli avversari dei bianconeri. In mattinata a Mosca si è svolta la conferenza stampa: «C’è molta positività, Anton Miranchuk è in gruppo, Smolov è recuperato, Joao Mario è ok. La squadra sta bene», le prime parole del tecnico dei russi Semin.

«Cercheremo di conservare l’equilibrio tra attacco e difesa – spiega – Il modulo dipende dall’avversario, dalla Juventus, vogliamo far bene; ogni punto è d’oro per noi, siamo pienamente focalizzati sulla gara di domani».

E aggiunge: «Vogliamo creare problemi alla Juve, l’obiettivo sono i tre punti. Lotteremo su ogni palla, su ogni episodio, per noi è importante cercare il giusto equilibrio tra attacco e difesa. La Juve ha attaccanti veloci, contropiedisti, per non farci trovare sorpresi servirà attenzione» (fonte, il sito internet della Juventus).