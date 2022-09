Juventus-Salernitana, la rissa dopo il gol annullato a Milik: cinque espulsi VIDEO

Nel finale di Juventus-Salernitana, dopo il gol annullato a Milik (ma che era regolare), c’è stata una rissa con cinque espulsi tra calciatori, allenatori e componenti dello staff.

Rissa in campo dopo il gol annullato a Milik

Sul terreno di gioco si è infatti scatenato il putiferio al 95′ quando l’arbitro Marcenaro ha segnalato che sarebbe andato al monitor, su richiamo del Var, per controllare una possibile irregolarità (la posizione di fuorigioco di Bonucci considerata attiva) in occasione del gol appena segnato da Milik che aveva permesso ai bianconeri di completare una clamorosa rimonta passando da 0-2 al 3-2 in un match che li vedeva sotto per 2-1 fino al secondo minuto di recupero.

Quando l’arbitro è stato richiamato al Var, Vlahovic ha cominciato a protestare con il direttore di gara e il difensore della Salernitana Federico Fazio è intervenuto per allontanarlo mettendogli le mani addosso e permettere a Marcenaro, che intanto aveva già espulso Milik per doppia ammonizione essendosi tolto la maglia nell’esultanza, di raggiungere il monitor e controllare la segnalazione del Var.

Cinque espulsi

L’intervento di Cuadrado, in difesa del compagno, ha fatto scattare una lite con l’argentino con i due che dopo essersi più volte spintonati sono stati poi separati. In quegli attimi però la situazione è degenerata con gli animi che si sono surriscaldati e anche i componenti degli staff hanno preso parte alla rissa. Alla fine sia Fazio che Cuadrado, ma anche il tecnico bianconero Allegri, sono stati allontanati dal terreno di gioco dall’arbitro. Anche un collaboratore dello staff tecnico della Salernitana è stato espulso.