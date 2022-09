Juventus-Salernitana, il gol di Milik era regolare: il Var si è dimenticato di Candreva FOTO

La Juventus è furiosa dopo il 2-2 contro la Salernitana. Sotto di due gol i bianconeri hanno rimontato fino al pareggio e nel recupero avevano trovato il 3-2 con Milik. La rete del polacco è stata annullata per una posizione di fuorigioco di Bonucci considerata attiva dall’arbitro Marcenaro, richiamato al monitor dal Var. Una decisione sbagliata, vista la posizione di Candreva. In uno specifico fermo immagine l’esterno dei campani tiene in gioco il capitano bianconero.

Juventus-Salernitana, il gol di Milik era regolare

In un primo momento tutte le discussioni si erano concentrate sul ruolo di Bonucci: se da considerare attivo o passivo. Una decisione che aveva fatto discutere e non poco. Bonucci infatti, pur con il suo tentativo di giocare la palla, non sembrava aver influenzato in modo diretto alcun avversario, né ostacolato la visuale del portiere della Salernitana Sepe.

Nel post partita però il tecnico Massimiliano Allegri, aveva sollevato i primi dubbi: “Vorrei vedere l’immagine di Candreva vicino alla bandierina – ha detto il tecnico –. Nelle immagini del fuorigioco non c’è. L’immagine con Candreva non ce l’ha nessuno, non so”. L’immagine è stata poi diffusa nel giro di pochi minuti tra tv e social. Un’inquadratura a campo largo, dalla cosiddetta “telecamera tattica”, che mostra il terreno di gioco in tutta la sua ampiezza e apre alla possibilità di un errore macroscopico: Candreva, in basso a pochi metri dalla bandierina, sembra essere più vicino di Bonucci alla linea di fondo.

Candreva tiene in gioco Bonucci, svista al Var

Bonucci, sempre nelle interviste, ha sottolineato la possibilità che sia stato commesso un errore dal Var: “C’è il dubbio che non venga considerata la posizione di Candreva – ha spiegato a DAZN –. Mi auguro che loro lo abbiano considerato, ma non possiamo sapere come hanno tracciato la linea al Var. Non sappiamo se la linea è stata tirata su Candreva o su un altro giocatore della Salernitana”.

Ma i fermoimmagine chiariscono ogni dubbio: Candreva teneva in gioco tutti i calciatori della Juventus, compreso Bonucci. Un errore simile a quanto accadde nelle scorso campionato in occasione di Spezia-Lazio, con la linea del fuorigioco disegnata a ridosso del giocatore sbagliato.