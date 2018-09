TORINO, ALLIANZ STADIUM – Juventus-Sassuolo 0-0. Partita valida per la quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Torna Dybala. Allegri ha deciso di puntare sull’argentino nel tridente offensivo con Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Il Sassuolo non snatura il suo modo di giocare al calcio e schiera il tridente con Boateng, Berardi e Djuricic.

La prima azione offensiva è del Sassuolo. Boateng ha duettato bene con Berardi e si è presentato al limite dell’area di rigore dove è venuto a contatto con Emre Can. Per l’arbitro non si è trattato di fallo. Sassuolo vicino al gol al 23′, colpo di testa di Marlon da due passi, parata centrale di Szczesny. Occasione per la Juventus al 33′, Emre Can cerca il tiro al volo dalla distanza ma spara alto sopra la traversa della porta difesa da Consigli.

FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

A disposizione: Subs: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Pjanic, Douglas Costa, Cuadrado, Kean, Cancelo, Rugani, Bentancur, Bernardeschi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Djuricic

A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Lemos, Matri, Sensi, Boga, Magnani, Babacar, Di Francesco, Dell’Orco, Adjapong, Brignola.

Gli highlights di Juventus-Sassuolo

Gol annullato a Duncan perché l’azione è nata con questa trattenuta su Cancelo

#duncan gol annullato per questo tocco pic.twitter.com/W0g4dK6TEJ — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 16 settembre 2018

Dybala infiamma lo Stadium con un numero pazzesco con il tacco