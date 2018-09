TORINO – Distrazione ai flessori della coscia sinistra per Sami Khedira.

Il centrocampista tedesco si è infortunato ieri sera nella partita di Champions League contro il Valencia. Per conoscere le condizioni di Douglas Costa, anche lui uscito anzitempo dal Mestalla ma squalificato in campionato, bisognerà invece attendere la giornata di domani.

Intanto la squadra di Allegri è tornata a Torino per rimettersi immediatamente al lavoro in vista della partita di domenica sera a Frosinone.

E ora, dopo l’espulsione diretta contro il Valencia, quante giornate di squalifica rischia Cristiano Ronaldo? Da una a tre giornate di squalifica. Dipende da come verrà considerata la condotta dell’attaccante portoghese.

Il codice di disciplina dell’Uefa prevede una giornata per “condotta antisportiva”. Differente il caso in cui l’arbitro, su suggerimento del suo assistente, abbia classificato l’episodio come “condotta violenta”. In questa circostanza il regolamento prevede 3 giornate di squalifica.

In questo caso Cristiano Ronaldo salterebbe non solo la sfida con lo Young Boys, ma anche le due partite con il Manchester United. Il verdetto dell’Uefa arriverà giovedì o venerdì.