VALENCIA – Cristiano Ronaldo è stato espulso al 29° del primo tempo di Valencia-Juventus dopo un contatto con Murillo nell’area di rigore degli spagnoli.

Per il portoghese si tratta della prima espulsione in Champions League in 154 partite.

Tutto è successo nell’area di rigore del Valencia. L’ex interista e Ronaldo sono entrati in contatto all’ingresso dell’area di rigore quando la palla era sulla sinistra, dalle parti di Alex Sandro: il portoghese ha sbracciato e allontanato il difensore del Valencia che è caduto in terra in maniera plateale.. L’arbitro tedesco Felix Brych, richiamato dal giudice di linea posizionato dietro la porta, ha deciso di estrarre il rosso.

Il portoghese è poi uscito dal campo in lacrime.