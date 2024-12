La Juventus ha messo gli occhi su Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, per rafforzare la squadra di Thiago Motta nella sessione di mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, la strategia per portare a Torino l’ex giocatore del Milan è stata discussa in una riunione tenutasi lunedì 16 dicembre a Torino. Il Newcastle, però, non intende fare sconti: la richiesta per il cartellino del centrocampista si aggira intorno ai 55 milioni di euro.

La strategia

Per finanziare l’acquisto di Tonali e colmare eventuali altre lacune in difesa, la Juventus potrebbe sacrificare alcune pedine importanti. Nicolò Fagioli, per esempio, è nel mirino del Marsiglia, ma il colpo più clamoroso potrebbe essere la cessione del giovane talento Kenan Yildiz. Valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro, il turco rappresenta una potenziale plusvalenza per il club, considerato che era arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco.

Il piano tecnico

Con Tonali in squadra, Thiago Motta potrebbe passare a un centrocampo a tre, schierando il nuovo acquisto e Koopmeiners come mezzali. Questo cambiamento allontanerebbe leggermente l’olandese dalla porta, ma garantirebbe maggiore equilibrio tattico. Inoltre, l’esplosione di Conceição e il ritorno imminente di Nico Gonzalez offrono ampie garanzie nella batteria dei trequartisti, rendendo la cessione di Yildiz meno impattante.