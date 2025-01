Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A, ci sono stati vari episodi da moviola che hanno coinvolto arbitri e Var. Spazio anche alla finale di Supercoppa Italiana vinta dal Milan sull’Inter. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi.

La moviola di Milan-Inter, finale di Supercoppa

Sozza non si rivela all’altezza in una partita che avrebbe richiesto maggiore precisione tecnica e disciplinare. Diverse decisioni restano discutibili: il giallo a Çalhanoglu al 13’, il fallo di Theo Hernandez su Dumfries al 34’ e quello di Thiaw su Barella, solo per citarne alcuni. L’arbitro sembra smarrirsi in una gara teoricamente semplice da dirigere. Emblematico il richiamo ignorato da Leao, a cui Sozza non reagisce. L’Inter, a ragione, protesta per il gol del 2-1, che segna la rimonta del Milan. L’azione nasce da un fallo di Morata su Asllani, non sanzionato.

Gli episodi dubbi di Roma-Lazio

La direzione di gara di Pairetto nel derby Roma-Lazio ha lasciato spazio a polemiche. Al 32’ e al 34’ arrivano i gialli pesanti per Gila e Zaccagni, abbastana evidenti, entrambi diffidati e quindi squalificati per la prossima partita. Poi c’è un brutto intervento di Paredes su Castellanos, sulle gambe senza voler prendere il pallone: Pairetto ha optato per il giallo, siamo al limite.

Al 71’, dopo un fallo non sanzionato su Guendouzi, scoppia una rissa che porta al giallo di Dybala. Il finale si infiamma: al 92’, un confronto tra Hummels e Castellanos culmina con l’espulsione del laziale. Per l’ex arbitro Cesari, il rosso è giustificato per una reazione di Castellanos (calcio al difensore tedesco da terra).

Monza-Cagliari, la moviola

Un’altra prestazione deludente per l’arbitro Di Bello, che sembra ormai aver perso sicurezza. L’errore sul fallo di mano di Makoumbou è grave, e la mancata ammonizione su Felici è sintomatica di una gestione discutibile della gara. Anche il cartellino rosso a D’Ambrosio, assegnato solo dopo una seconda revisione VAR (OFR), evidenzia incertezze, così come l’ammonizione tardiva a Mina, avvenuta solo dopo che il giocatore si era avvicinato. Dopo aver perso il badge da internazionale lo scorso gennaio, Di Bello rischia seriamente l’esclusione a fine stagione, soprattutto considerando che questa non è la sua prima prova negativa dell’anno.