La soubrette del grande ex fa impazzire i follower: la storia è hot

Elisabetta Canalis incanta i suoi follower con l’ultima storia hot: le immagini mandano in tilt Instagram, è super sexy

È stata forse la prima protagonista dell’unione tra veline e calciatori. Elisabetta Canalis per anni ha fatto parte, a modo suo, del mondo del calcio. La sua storia con Christian Vieri è stata di quelle che occupano le copertine delle riviste patinate.

Un rapporto che ormai è da tempo chiuso, con l’ex bomber dell’Inter che ha messo su famiglia con un’altra ex velina come Costanza Caracciolo e Elisabetta Canalis che si è da poco separata con Brian Berri. La showgirl vive ora una nuova storia, sempre legata al mondo dello sport: è fidanzata, infatti, con Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, sport con il quale si è cimentata la stessa Canalis.

La storia tra i due va a gonfie vele tanto che si è parlato anche di un possibile matrimonio. Ad alimentare le voci una storia pubblicata qualche giorno fa su Instagram. Un’immagine di un cartellone pubblicitario dove venivano reclamizzate le nozze rapide: Vi portiamo da Las Vegas a Los Angeles – Matrimoni in 24 ore”. Una frase che ha ovviamente suscitato la curiosità dei propri fan: un annuncio ‘camuffato’, un invito al compagno o semplice post senza messaggi segreti? Non è segreta di certo la bellezza della Canalis che è messa in mostra in una delle ultime storie pubblicate dalla showgirl sarda.

Elisabetta Canalis, storia in intimo: curve perfette

Una storia da brividi, quelli che passano lungo la schiera dei follower di Elisabetta Canalis dopo aver visto le immagini pubblicate dalla bella ex velina.

Un’autentica meraviglia la Canalis quando posa in intimo per la nuova collezione di una nota marca che l’ha scelta come testimonial. Mai scelta fu più azzeccata perché la 46enne di Sassari ha il fisico perfetto per esaltare un completo intimo. Le curve della Eli nazionale sono ben evidenziate nelle storie in cui la donna si mostra soltanto in reggiseno, mettendo in risalto il suo fisico perfetto.

Un fisico scolpito dalle ore di allenamento, anche con la kickboxing come mostra un’altra delle stories più recenti della Canalis. Ma, più che le sue capacità sul ring, a conquistare i suoi fan è la sua bellezza senza pari, una bellezza esaltata dal completo intimo che ha sfoggiato nella sua ultima pubblicazione su Instagram. Immagini che hanno mandato in estasi i quasi quattro milioni di follower che la seguono sul social: lì tutti per ammirare la sua bellezza.