Lazio-Inter a rischio rinvio per allerta maltempo a Roma

ROMA – Resta la situazione di allerta meteo su Roma in attesa di Lazio-Inter di questa sera, ore 20:30. Intorno alle ore 14 è previsto un vertice in Prefettura con la Protezione civile per fare il punto in base alle previsioni per le prossime ore. Si valuterà anche la possibilità di un rinvio per la gara dell’Olimpico.

Il terreno di gioco è stato coperto già da domenica mattina dai teli, che verranno tolti soltanto all’ultimo.

Verrà considerata la viabilità verso lo stadio: ieri si registravano numerose strade allagate e alberi caduti in zona. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe infatti peggiorare anche se finora le condizioni meteo sulla Capitale non registrano particolari criticità.

E dunque resta in dubbio una partita importante per entrambe le squadre. L’Inter vuole bissare la vittoria del 20 maggio scorso che la portò in Champions League: tre punti significherebbero aggancio al Napoli al secondo posto. Dal canto suo la Lazio cerca la rivincita sui nerazzurri e il sorpasso in classifica. Immobile contro Icardi è una sfida nella sfida tra i due capocannonieri della scorsa stagione.

Nel caso di rinvio sarebbe anche difficile trovare una data utile per il recupero in tempi rapidi visto che entrambe le formazioni sono protagoniste in Europa a meno che non si decida di giocare nei prossimi due giorni.