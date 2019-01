Lazio-Novara, dove vedere la partita di Coppa Italia in diretta streaming o in tv

ROMA – Il campionato italiano di calcio di Serie A osserva un turno di riposo per dare spazio alle gare secche degli ottavi di finale di Coppa Italia. Le gare ad eliminazione diretta vengono aperte da Lazio-Novara. Affascinante sfida tra una formazione di Serie A, la Lazio, e un team di Serie C, il Novara. Il classico Davide contro Golia. Lazio-Novara verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai 2, sabato 12 gennaio alle ore 15.00. Lazio-Novara sarà visibile anche in diretta streaming sul sito internet della Rai.

Coppa Italia 2018 2019 | Tabellone | Calendario | Partite | Date | Ora

Di seguito il tabellone e il calendario delle partite della Coppa Italia 2018-2019:

COPPA ITALIA 2018 2019 OTTAVI DI FINALE

Le partite degli ottavi di finale:

SABATO 12 GENNAIO 2019

Ore 15:00 Lazio-Novara – Rai2

Ore 18:00 Sampdoria-Milan – Rai2

Ore 20:45 Bologna-Juventus – Rai1

DOMENICA 13 GENNAIO 2019

Ore 15:00 Torino-Fiorentina – Rai2

Ore 18:00 Inter-Benevento – Rai2

Ore 20:45 Napoli-Sassuolo – Rai1

LUNEDI’ 14 GENNAIO 2019

Ore 17:30 Cagliari-Atalanta – Rai2

Ore 21:00 Roma-Virtus Entella – Rai2

COPPA ITALIA 2018 2019 QUARTI DI FINALE

Le partite dei quarti di finale:

Vincente 1-Vincente 2 (A) – 30 gennaio 2019

Vincente 3-Vincente 4 (B) – 30 gennaio 2019

Vincente 5-Vincente 6 (C) – 30 gennaio 2019

Vincente 7-Vincente 8 (D) – 30 gennaio 2019

COPPA ITALIA 2018 2019 SEMIFINALI (andata e ritorno)

Le semifinali:

Vincente B-Vincente A (!) – 27 febbraio 2019 e 24 aprile 2019

Vincente D-Vincente C (?) – 27 febbraio 2019 e 24 aprile 2019

COPPA ITALIA 2018 2019 FINALE

La finale che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma:

Vincente !- Vincente ? – 15 maggio 2019.