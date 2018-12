TORINO – Virtus Entella e Torino sono le ultime due squadre ad aver conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. I granata hanno eliminato il Südtirol grazie ai gol segnati da Soriano al 24′ del primo tempo su assist di Simone Zaza e da Simone Edera all’81’. Il Torino ha pescato la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia.

La Virtus Entella si qualifica agli ottavi di finale della Coppa Italia battendo ai rigori 10-9 il Genoa a Marassi. Dopo i tempi supplementari la partita era terminata sul 3-3, mentre il risultato al novantesimo era di 2-2. Ora l’Entella incontrerà la Roma agli ottavi di finale.

Accedono agli ottavi di finale di Coppa Italia 13 squadre di Serie A, una squadra di Serie B (il Benevento) e due squadre di Serie C (il Novara e la Virtus Entella).

Gli ottavi si giocheranno il 13 gennaio. Ecco il tabellone

Milan-Sampdoria

Napoli-Sassuolo

Lazio-Novara

Inter-Benevento

Fiorentina-Torino

Roma-Entella

Juventus-Bologna

Atalanta-Cagliari

Tabellone quarti di finale

Milan\Sampdoria-Napoli\Sassuolo

Lazio\Novara-Inter\Benevento

Fiorentina\Torino-Roma\Entella

Juventus\Bologna-Atalanta\Cagliari

Tabellone semifinali

Vincente gara 1-vincente gara 2

Vincente gara 3-vincente gara 4

Finale

Vincenti semifinali.

