ROMA – Ha gioito intensamente, fino alle lacrime, forse troppo intensamente forse con troppe lacrime per la promozione matematica del suo Lecce in serie B.

Al punto che la moglie, letteralmente, non ci ha visto più e ha iniziato a inveirgli contro, a colpirlo, a fargli male. Fino a che non sono dovuti intervenire i carabinieri, i vicini li avevano allertati pensando che la rissa domestica potesse degenerare in tragedia.

E’ successo un paio di domeniche fa a Como nella casa di una coppia di salentini che vivono lì. La donna c’era rimasta malissimo alla vista della commozione del marito: non aveva speso una lacrima per il suo matrimonio, non un moccolo per la nascita dei figli, quella reazione emotiva l’ha fatta imbestialire. E giù botte. Vicenda curiosa e istruttiva: non si gioca con i sentimenti, meglio, con la manifestazione dei sentimenti. Specie in famiglia.