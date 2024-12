Sulle prime pagine sportive di oggi, lunedì 9 dicembre, grande risalto alla quindicesima giornata di Serie A che ha visto l’Atalanta prendersi la vetta e la Lazio battere il Napoli al Maradona. Spazio anche all’ultimo Gp del Mondiale di F1 dove la McLaren si è presa il titolo costruttori.

Le prime pagine sportive di oggi:

“Ribaltone scudetto. Cade il Napoli, Atalanta in testa”. (La Gazzetta dello Sport)

“Piove su Conte. Isaksen toglie al Napoli anche la vetta, Gasp primo”. (Il Corriere dello Sport)

“Gasp spodesta Conte”. (Tuttosport)

“Illusione Ferrari, trionfa la McLaren”. (Il Corriere dello Sport)

“Juve-City da brividi per i tecnici in crisi. Thiago e Pep in fuga dai guai” (Tuttosport)

“Bora fortissima su Venezia-Como. Ad un certo punto il vento aveva spostato le squadre sulla parte sinistra della classifica”. (Il Rompipallone di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport)